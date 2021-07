Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, questo sembra essere un grandissimo sabato sia per la sfera amorosa che per quella lavorativa, che darà il via ad un periodo abbastanza sereno! Tutto sembra possibile grazie ai numerosi influssi che vi animano, ma state ancora un pochino attenti alle cose in cui decidete di impegnarvi.

Mercurio, che andrà ad unirsi alla Luna, sembrano volervi suggerire di lasciar perdere una qualche idea che, forse, potrebbe sembrarvi positiva ma che non lo è affatto. Ottimo il dialogo con la vostra dolce metà!

Oroscopo Sagittario, 10 luglio: amore

Amici impegnati, questo sabato si configura come veramente ottimo per la sfera amorosa! In particolare, potrete contare su un buonissimo ed aperto dialogo con la vostra dolce metà, oltre che di un generale aumento della passionalità e dell’eros!

Voi single del Sagittario, invece, buttatevi a cuor leggero in quel corteggiamento, le vostre possibilità sono veramente alle stelle, meglio approfittarne finché il cielo è positivo!

Oroscopo Sagittario, 10 luglio: lavoro

Sul lavoro dovreste, a brevissimo, conoscere un buon numero di possibilità e gratificazioni, mentre per ora la situazione sta solo leggermente migliorando. Forse, infatti, potrebbe essere meglio accantonare quelle idee che avete in testa, perché anche se vi sembrano buone, i vostri superiori potrebbero pensarla diversamente.

Per ora dedicatevi ancora ai progetti che già avete in ballo, senza iniziarne per forza di nuovi!

Oroscopo Sagittario, 10 luglio: fortuna

Una buonissima dose di fortuna sembra potervi essere garantita, anche se l’assenza di Venere nei vostri piani astrali ne ridurrà notevolmente l’affetto, cari amici del Sagittario! Cosa vi attenda non è chiaro, ma scopritelo voi senza farvi troppe domande!