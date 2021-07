Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Il cielo che si aprirà sopra alla vostra testa in questo sabato, carissimi Vergine, sembra essere decisamente pessimo. La Luna e Mercurio sono entrambi negativi e decisamente fastidiosi, in una posizione che suggerisce qualche possibile problema di tipo professionale. Questo sembra potervi causare un notevole nervosismo che finirà per ripercuotersi, quasi inevitabilmente, anche nei vostri rapporti, soprattutto quello amoroso.

State attenti a cosa fate e dite, perché il rischio di sbagliare qualcosa è veramente alto.

Oroscopo Vergine, 10 luglio: amore

La giornata amorosa, cari amici della Vergine, non sembra essere per nulla serena e gratificante, né per i single, né per chi è già impegnato.

Voi, in particolare, seppur potreste riuscire a tenere a freno quel nervosismo che sorgerà sul lavoro, sembrate anche poter essere insofferenti verso la vostra dolce metà, creando un clima di tensione e disagio. Voi single, è quasi inutile sottolinearlo, non riuscirete quasi certamente ad ottenere nulla.

Oroscopo Vergine, 10 luglio: lavoro

Il lavoro, però, assieme alla sfera famigliare, sembra essere quello maggiormente influenzato in negativo, carissimi Vergine. In particolare, sembrate poter ricevere una brutta notizia di qualche tipo, come una spesa da affrontare, una diminuzione dello stipendio o una generica lavata di capo da un superiore.

Finirete, così, per sentirvi nervosi ed irritabili, ma cercate di non controbattere a tutti i costi, ingoiate la pillola amara e andate avanti.

Oroscopo Vergine, 10 luglio: fortuna

La fortuna, in questo contesto negativo e nevoso, non sembra riuscire a trovare un appiglio per influenzarvi positivamente, carissimi amici della Vergine. La giornata di sabato, insomma, sarà negativa sotto praticamente tutti i punti di vista.