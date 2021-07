Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Occhio alla sfera amorosa nel corso di questa giornata di domenica, cari Pesci, perché voi che siete stabilmente impegnati da tempo potreste dover affrontare un paio di problemi. Una questione che da tempo segue la vostra coppia ora dovrà essere risolta in maniera definitiva, cercate di farlo con un tranquillo dialogo.

Questa discussione richiederà tutta la vostra attenzione e il tempo libero, se poteste, evitate il lavoro.

Leggi l’oroscopo del 11 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 11 luglio: amore

Occhio alla sfera amorosa nel corso di questa domenica, cari amici dei Pesci impegnati in una relazione sentimentale. Nelle primissime ore della giornata il vostro partner porterà di nuovo alla luce un problema che non avete affrontato a dovere in passato, chiedendo una soluzione rapida.

Se ci teneste veramente, vi sarebbe perfettamente chiaro cosa fare, altrimenti ragionate su cosa sia meglio fare.

Oroscopo Pesci, 11 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, non dovreste permetterle di intaccare la vostra domenica. Mettete da parte queste inutili questioni, oltre agli eventuali piani che potreste avere con i vostri amici, per dedicare più tempo possibile alla vostra relazione amorosa. Se non riusciste a distinguere ciò che è importante da quello che potreste rimandare, allora il costo che dovrete affrontare sarà particolarmente alto, quindi occhio!

Oroscopo Pesci, 11 luglio: fortuna

Potreste, infine, avvertire l’esigenza di rivolgervi alla Dea bendata della fortuna per superare questa domenica evitando gli intoppi. Tuttavia, state attenti perché è impegnata altrove e non sembra volervi considerare particolarmente, dovrete farcela esclusivamente con le vostre forze e, al massimo, con il supporto del vostro partner, cari Pesci.