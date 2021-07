Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Nonostante la posizione della Luna e di Mercurio continui ad essere leggermente scomoda per il vostro segno, cari Sagittario, la giornata di domenica sembra essere piuttosto buona per l’amore! Anche il lavoro, nel caso voleste o doveste andarci, dovrebbe procedere tranquillamente e senza grossi problemi, ma anche senza particolari lodi o possibilità.

Sembrerebbe che un vostro appuntamento in giornata possa saltare, non per causa vostra però, quindi nulla vi impedirà di uscire a divertirvi comunque, se fosse stato un impegno divertente!

Oroscopo Sagittario, 11 luglio: amore

L’amore sembra essere particolarmente influenzato positivamente nel corso di questa bella giornata di domenica!

Forse per voi amici single del Sagittario potrebbe saltare un appuntamento nel corso di questa giornata, ma se così fosse approfittatene per uscire comunque, non tiratevi indietro dal divertirvi! Voi coppie, invece, potreste approfittare del bel sole per fare qualcosa di bello con la vostra dolce metà!

Oroscopo Sagittario, 11 luglio: lavoro

Il lavoro sembra essere altrettanto gratificato nel corso di questa domenica, ma se poteste o voleste riposare, allora non avrebbe senso decidere di impegnarvi sul lavoro. Infatti, pur essendo tranquilli e produttivi, non riuscireste né a raggiungere grandi risultati, né a fare importanti passi avanti rispetto al successo.

Divertitevi, uscite o approfittate di questa giornata di riposo per dedicarla un po’ a voi stessi!

Oroscopo Sagittario, 11 luglio: fortuna

La fortuna sembra essere abbastanza presente nella vostra giornata, ma senza particolari regali o occasioni per voi, cari amici del Sagittario. Sarà lei a garantirvi la buona sensazione di tranquillità e serenità che caratterizzerà la vostra giornata.