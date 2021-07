Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Carissimi Toro, in questa domenica la Luna sarà ancora con Mercurio in una posizione piuttosto scomoda nei vostri piani astrali. Saranno ancora particolarmente influenti all’interno del campo economico, garantendovi una nuova opportunità di guadagno, oppure una spesa da sostenere, l’assenza della fortuna rende incerto il loro influsso.

Notevoli problemi interesseranno la vostra vita relazionale, in un generale senso di monotonia e noia, ma cercate di mantenere la calma per risolverli senza litigi o contraccolpi.

Oroscopo Toro, 11 luglio: amore

Occhio, insomma, alla vostra sfera amorosa di questa domenica, soprattutto nel caso in cui siate impegnati stabilmente da tempo.

Sembra, infatti, che possiate pensare che la vostra dolce metà non vi comprenda affatto, quasi che neppure sia disposta ad ascoltarvi, in un generale senso di monotonia in cui l’intesa sembra essere decisamente carente. Tuttavia, cercate solo di mantenere la calma, continuando ad evitare i litigi, presto troverete una soluzione!

Oroscopo Toro, 11 luglio: lavoro

Cercate di non pensare, né dedicare del tempo alla vostra vita lavorativa, ovviamente nel caso in cui non siate costretti ad andare a lavorare. La cosa più importante, infatti, sarà cercare di dedicarvi un po’ alla vostra dolce metà e al rapporto in crisi, nel caso in cui ci teniate veramente.

Oltre a questo, o se il rapporto non fosse in crisi, potreste approfittare della giornata per riposarvi un po’, recuperando le energie per la prossima settimana.

Oroscopo Toro, 11 luglio: fortuna

La fortuna non sembra voler rendere chiara la sua posizione nei vostri confronti in questa giornata di domenica, carissimi amici del Toro. Nel caso fosse presente, dovrebbe garantirvi una buona opportunità di guadagno, ma in caso contrario, vi attenderà una spesa particolarmente ingente da affrontare.