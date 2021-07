Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Un lunedì abbastanza piacevole sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici dei Gemelli, grazie sia alla Luna che a Mercurio! Quest’ultimo, in particolare, sembra voler influenzare la vostra vita lavorativa, rendendo le idee che animano la vostra mente efficienti e dandovi la possibilità di collaborare con qualcuno, magari di nuovo!

Delle ottime possibilità, oltre che alcune novità, sembrano attendervi in questo ambito! L’amore è veramente gratificante, anche per voi amici single, se solo vi lasciaste andare un pochino!



Leggi l’oroscopo del 12 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Gemelli, 12 luglio: amore

Amici single dei Gemelli, in questa giornata di lunedì sembrate poter incappare in alcune ottime e gratificanti conoscenze, ma non senza un po’ di sforzo.

Dovrete, infatti, cercare di aprirvi un pochino di più al mondo esterno, anche e soprattutto con gli sconosciuti! Voi che, invece, siete impegnati stabilmente da tempo dovreste attraversare una giornata abbastanza tranquilla, quasi sicuramente priva di problemi degni di nota.

Oroscopo Gemelli, 12 luglio: lavoro

Bene anche per il lavoro nel corso di questo ottimo lunedì, cari amici dei Gemelli! Grazie all’efficiente supporto di Mercurio, infatti, sembrate poter essere gratificati da una qualche buona novità, anche se non si capisce bene cosa potrebbe essere!

Le vostre idee, in questa giornata, sembrano essere decisamente accentuate e potreste unirle alle idee di un qualche collega, collaborando assieme e facendo dei buonissimi passi avanti!

Oroscopo Gemelli, 12 luglio: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere presente ma piuttosto ininfluente nella vostra giornata di lunedì, carissimi amici nati sotto il segno dei Gemelli! Non sembra nulla di troppo grande o chissà quanto gratificante, ma godetene in ogni caso, per quanto piccolo possa essere!