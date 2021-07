Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Leggermente complicata e poco piacevole la giornata che sta per aprirsi davanti a voi amici dell’Acquario. La Luna sembra volervi rendere poco felici, riempiendovi la testa di pensieri negativi e causandovi alcuni contrattempi abbastanza problematici, soprattutto sul posto di lavoro.

Evitate di organizzare delle cose troppe impegnative, e non abbiate timore di rimandare alcuni appuntamenti. Occhio anche alla vostra sfera sentimentale, dove sarà particolarmente importante evitare di farvi cogliere da nervosismo e stress.

Leggi l’oroscopo del 13 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 13 luglio: amore

La giornata amorosa, similmente al resto degli aspetti, non sembra volervi donare pressoché nulla di positivo, cari Acquario.

Voi che da tempo siete impegnati stabilmente, infatti, sembrate poter incappare in una brutta discussione, la cui causa sarà l’eccessivo livello di nervosismo e stress che dovrebbe interessarvi. Sembra ovvio, dunque, che per evitare il litigio, basterà non far pesare al partner il vostro umore compromesso.

Oroscopo Acquario, 13 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro invece, innanzitutto, sembrate poter incappare in alcuni contrattempi a causa del transito lunare fastidioso. Magari potreste, quindi, decidere di rinviare alcuni di quegli appuntamenti che avete fissato per la giornata.

Anche le idee che avete in mente non sembrano essere particolarmente gratificate, carissimi Acquario, meglio tenerle ancora un po’ per voi, proponendole poi quando gli astri saranno migliori.

Oroscopo Acquario, 13 luglio: fortuna

La fortuna in parte sembra volervi aiutare in questa complicata giornata di martedì, cari nati sotto il segno dell’Acquario. Non aspettatevi una grandissima influenza capace di cambiarvi la vita, ma forse sarà particolarmente utile per evitare un qualche tipo di problema o fastidio!