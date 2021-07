Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari amici della Bilancia, la vostra giornata di martedì non sembra iniziare esattamente nel migliore dei modi possibili, ma dovrebbe anche progressivamente migliorare! Il più grosso fastidio sarà un umore e un morale leggermente compromessi, che non vi permetteranno di capire cose dovreste fare, né di impegnarvi particolarmente.

State attenti, insomma, sul posto di lavoro, almeno fino al primo pomeriggio quando tutto dovrebbe migliorare! L’amore procede bene, soprattutto in serata, anche se potreste desiderare un po’ di solitudine.

Oroscopo Bilancia, 13 luglio: amore

Le prime ore della vostra giornata di martedì non sembrano volervi donare grandi emozioni in amore, ma neppure mettervi in alcuna situazione scomoda, purché ovviamente non vi arrabbiate con la vostra dolce metà a causa dell’umore compromesso.

Verso sera, invece, le cose dovrebbero essere veramente belle e tranquille, aiutandovi a recuperare un po’ di quell’equilibrio che vi mancherà in giornata.

Oroscopo Bilancia, 13 luglio: lavoro

Abbastanza tranquilla anche la sfera lavorativa di martedì, cari amici della Bilancia. Una buona idea, per evitare problemi di qualsiasi tipo, potrebbe essere rimandare tutti quegli appuntamenti che avete fissato per la mattinata, dato il rischio che il vostro umore rovini gli accordi e gli affari.

Il resto della giornata scorrerà poi senza infamia e senza lode, in un generale senso di monotonia che forse un po’ vi infastidisce.

Oroscopo Bilancia, 13 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra volervi aiutare pressoché in nulla nel corso di questa giornata, cari amici nati sotto la Bilancia. Non pensateci, non fatene un problema a nessuno, voi inclusi, e andate avanti con serenità!