Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Per voi carissimi amici del Capricorno, sembra configurarsi un martedì abbastanza brutto e problematico. State particolarmente attenti alla vostra sfera lavorativa, che sembra essere colpita dai transiti negativi della Luna e di Mercurio. In linea di massima, la produttività sarà abbastanza buona, ma gli accordi e gli affari che potreste concludere sembrano essere decisamente poco vantaggiosi.

L’amore procede in maniera tranquilla, senza grandissime nuove opportunità ma dandovi un barlume di sicurezza!

Oroscopo Capricorno, 13 luglio: amore

L’amore, insomma, cari amici del Capricorno, sembra potervi dare un buonissimo senso di sicurezza e tranquillità in una giornata decisamente poco buona e gratificante.

Con la vostra dolce metà le cose dovrebbero procedere senza particolari problemi o intoppi, e tra le sue braccia vi sembrerà tutto decisamente migliore e più sereno! Voi single, invece, non godete delle forze necessarie per conquistare qualcuno, meglio evitare le delusioni fin da subito.

Oroscopo Capricorno, 13 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, sembra essere soggetta alla maggior parte degli influssi negativi di questa giornata di martedì. Nulla di troppo difficile da fronteggiare, non preoccupatevi, ma forse potrebbe essere meglio fare un paio di passi indietro, invece che cercare di fare di più.

Occhio agli accordi e agli affari che potreste concludere in giornata, ma più generalmente a tutte le cose in cui centrano dei soldi.

Oroscopo Capricorno, 13 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere piuttosto distante dalla vostra orbita celeste, cari nati sotto il segno del Capricorno. Nuovamente nulla di cui dobbiate preoccuparvi, anche perché sembrate essere troppo presi per pensare anche alla fortuna!