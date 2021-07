Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, una fantastica posizione della Luna vi accoglierà in questa giornata di martedì, rendendola lieta e serena! Sul lavoro sembrate poter iniziare un qualche nuovo progetto in giornata, nonostante forse la posizione di Mercurio lo renda leggermente più complicato, ma presto anche lui si sposterà, gratificandovi profondamente nella vostra sfera lavorativa, iniziate a portarvi avanti!

Le vostre varie relazioni sembrano godere di un ottimo cielo, ma vi sentirete anche leggermente nervosi ed agitati.

Leggi l’oroscopo del 13 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 13 luglio: amore

Abbastanza buono, insomma, l’amore in questa giornata di martedì, soprattutto nel caso in cui siate stabilmente impegnati da tempo.

È vero che forse potreste non sentirvi esattamente soddisfatti della vostra relazione, desiderando qualcosa in più e sentendovi nervosi dal non riceverlo. Ma se vi fermaste a pensare, vi rendereste conto che neppure voi sapete cosa volete, perché quelle sensazioni sono solamente causa di Venere e Marte opposti.

Oroscopo Scorpione, 13 luglio: lavoro

Molto buona la sfera lavorativa, invece, carissimi amici dello Scorpione! Sembra, infatti, che possiate dare il via ad un qualche nuovo, gratificante e remunerativo progetto, che inizierà ad avanzare piuttosto lentamente. Presto, però, potrete dire finalmente addio all’opposizione di Mercurio, riuscendo a far fare degli enormi passi avanti a tutti i vostri progetti, questo compreso!

Il successo vi attende!

Oroscopo Scorpione, 13 luglio: fortuna

Infine, la fortuna nel corso di questo martedì non sembra voler essere particolarmente influente nella vita di nessun segno, Scorpione incluso. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, siete abituati a rimboccarvi le maniche e a farcela con le sole vostre forze.