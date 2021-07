Con l’arrivo dell’estate si sa che gli utenti passano forse meno tempo sulle piattaforma di Netflix grazie al bel tempo. Certo è che allora bisogna che il tempo che si dedica a film e serie sia necessariamente di qualità o almeno “in tinta” con il periodo estivo e con le scelte della piattaforma. Che serie tv vedere questa estate.

Netflix: che serie tv vedere in estate

L’estate è ormai arrivata da qualche settimana e se si soffre il caldo e non si ha voglia di uscire a prendere il sole che accompagna questi giorni, non resta che qualche serie di qualità tra i passatempi casalinghi oltre allo studio e alla lettura.

Spulciamo le serie tv che sono già presenti sul database di Netflix, in modo magari da recuperare qualche interessante contenuto in alcuni casi o per mettersi al pari con le serie tv che vedranno tra poco il proseguo della propria storia.

Lo spagnolo… tra Elite e La casa di carta

Partiamo dal filone delle serie tv spagnole che tante soddisfazioni ha donato alla piattaforma nel corso degli ultimi anni. Vi consigliamo infatti di recuperare una serie recentemente uscita e che non ha lasciato insoddisfatti i numerosi fan italiani: il quarto appassionante capitolo di Elite. Per restare in Spagna, in vista dell’ultimo imperdibile capitolo in arrivo da settembre 2021, consigliamo di riprendere e gustare interamente la serie tv La casa di Carta.

Le serie tv con cui mettersi in pari

Guardando al futuro e per mettersi in pari con la storia un altro nostro consiglio è quello di recuperare The Witcher, dove gli 8 episodio della prima stagione hanno presentato il mondo fantastico dove opera il mito dei videogiochi Geralt di Rivia in attesa della seconda stagione in arrivo.

Imperdibile come quest’ultima è Lupin che nelle due sue prime parti ha narrato le vicende del personaggio di Omar Sy che prende spunto nelle sue gesta dal ladro gentiluomo.