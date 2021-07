Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, nel corso di questa giornata di mercoledì gli astri sembrano volervi rendere particolarmente forti mentalmente, invogliati a discutere per far prevalere le vostre opinioni o i punti di vista. Occhio, quindi ai litigi, anche se la giornata in ogni caso sembra essere positiva!

Sul lavoro tutto procederà veramente bene, mentre in famiglia sembra ora possibile recuperare quell’armonia in leggero calo nell’ultimo periodo. La passionalità sembra essere accentuata e migliorata, con ottime ripercussioni su voi impegnati.

Oroscopo Pesci, 14 luglio: amore

L’amore, insomma, cari amici dei Pesci sembra potervi donare delle buone sensazioni in giornata, riscoprendo anche un po’ di quel piacere carnale che ogni tanto tendete un po’ a mettere da parte.

Non tralasciate neppure il romanticismo, magari organizzando qualcosa di bello per la vostra dolce metà! Voi single, invece, non tiratevi indietro dal tentare un approccio, non si sa mai con certezza a cosa potreste andare incontro.

Oroscopo Pesci, 14 luglio: lavoro

Buona e tranquilla la sfera lavorativa, sicuramente priva di problemi o sfide particolarmente impegnative per voi amici dei Pesci! Tuttavia, state attenti perché quella litigiosità che sembra animarvi potrebbe avere effetti decisamente poco positivi sul posto di lavoro.

Infatti, il rischio di prendervela o alzare la voce con la persona sbagliata è piuttosto alto e a rimetterci, in fin dei conti, non saranno altri se non voi.

Oroscopo Pesci, 14 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra volervi aiutare così tanto nel corso di questo mercoledì, cari Pesci. La ragione è che tutto dovrebbe andare bene e potreste non avvertire neppure l’esigenza di una botta di fortuna!