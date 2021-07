Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, la vostra giornata di mercoledì non sembra essere particolarmente gratificata dai transiti astrali. Alcune difficoltà si faranno pressanti nella vostra vita, spingendovi a trovare delle soluzioni che vi permettano di metterci definitivamente la parola basta sopra!

Un qualche tipo di incomprensione sembra potervi interessare nei rapporti famigliari, ma basta fermarsi un attimo e parlarne. Sul lavoro vi sarà richiesto un notevole impegno e una buona concentrazione per riuscire a portare avanti alcune cose.

Oroscopo Vergine, 14 luglio: amore

L’amore non sembra essere assolutamente gratificato dai transiti astrali, come d’altronde il resto degli aspetti di questa giornata.

In particolare, voi che siete impegnati da tempo, potreste sentirvi poco compresi dalla vostra dolce metà, intaccando leggermente quella sintonia che tanto vi piace e gratifica. Voi single della Vergine, invece, seppur proviate una gran voglia di amare, dovrete aspettare ancora un pochino per riuscire a conoscere qualcuno.

Oroscopo Vergine, 14 luglio: lavoro

Per la sfera lavorativa potrete almeno contare sul buon supporto di Mercurio nei vostri piani astrali, carissimi Vergine! State, però, attenti, perché seppur il suo sia un influsso importante, non sarà assolutamente sufficiente perché possiate trascorrere una buona giornata.

Infatti, per portare avanti piani e progetti, soprattutto quelli più difficoltosi, vi sarà richiesta una notevole concentrazione, che di contro vi renderà anche parecchio stanchi.

Oroscopo Vergine, 14 luglio: fortuna

Cari Vergine, il contesto di questa giornata di mercoledì non sembra, insomma, essere particolarmente buono. A mancarvi sarà anche il buon supporto della fortuna, che con il vostro brutto cielo non riesce a trovare un modo per influenzarvi.