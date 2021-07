Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Questa giornata di giovedì, cari Acquario, sembra configurarsi come decisamente migliore rispetto alle ultime che avete attraversato, aiutandovi a risollevare un po’ il vostro umore e lo spirito combattivo! Felicità e soddisfazioni sembrano, però, essere ancora leggermente lontani per voi a causa della Luna che ha cambiato aspetto, migliorando la sua posizione, ma senza diventare ancora positiva a tutti gli effetti.

Qualche problematica marcata vi attende in amore e in famiglia, ma il lavoro sembra poter avanzare tranquillamente.

Oroscopo Acquario, 15 luglio: amore

State veramente tanto attenti alla vostra sfera amorosa di giovedì perché la Luna sembra volerla rendere ancora complicata.

Voi che siete impegnati, infatti, potreste incappare in una qualche incomprensione con la vostra dolce metà, che se non venisse affrontata e risolta tempestivamente potrebbe portarvi verso un litigio molto più articolato e complicato. Occhio, perché per alcuni questa potrebbe essere la parola fine.

Oroscopo Acquario, 15 luglio: lavoro

L’efficienza non sarà esattamente alle stelle nella vostra giornata lavorativa di giovedì, amici dell’Acquario. Nonostante questo, però, dovreste poter concludere senza grandi difficoltà quasi tutto ciò a cui deciderete di dedicarvi, ma magari lasciate perdere un attimo i progetti più impegnativi ed importanti.

Le vostre idee non saranno grandiose, ma comunque cercate di proporle, non si sa mai!

Oroscopo Acquario, 15 luglio: fortuna

L’influsso della fortuna, purtroppo, non sembra esservi garantito in questa giornata, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario. Se stese cercando un’occasione per svoltare qualche aspetto, allora sappiate che non è assolutamente questa, pazientate ancora un po’.