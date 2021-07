Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, nel corso delle prime ore della giornata di giovedì sembrate dover dire addio per un po’ di tempo agli influssi della Luna, che lascerà la vostra orbita celeste. Non è nulla di negativo, perché nel mentre Marte e Venere continueranno a garantirvi il loro splendido influsso!

La loro influenza sarà tangibile all’interno della sfera amorosa, spingendo voi single verso qualcosa di nuovo o verso un consolidamento del vostro rapporto stabile! Sul lavoro occorrerà solo un po’ di calma e fermezza mentale, ma tutto sembra ottimo!

Leggi l’oroscopo del 15 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 15 luglio: amore

L’amore, insomma, sembra essere decisamente ottimo in questa bella giornata, grazie ai fantastici Venere e Marte!

Voi che da tempo siete impegnati stabilmente, sembrate poter andare incontro ad un generale aumento della vostra intesa, consolidando ulteriormente il rapporto! Voi single dell’Ariete, invece, sembrate avere tutte le carte in regola per incontrare una persona speciale, non tiratevi indietro! Se qualcuno già vi piacesse, invitatelo ad uscire!

Oroscopo Ariete, 15 luglio: lavoro

Anche la giornata che vi attende sul posto di lavoro sembra potersi configurare come decisamente buona e serena! L’unica cosa che vi sarà richiesta è di prestare un pochino di attenzione in più in quello che fate, soprattutto negli accordi che potreste concludere.

Sembra, infatti, che una persona possa proporvi un contratto decisamente poco vantaggioso per voi e sarà importante individuarlo subito ed evitarlo!

Oroscopo Ariete, 15 luglio: fortuna

Buono anche l’influsso della fortuna nella vostra già bella giornata di giovedì, cari amici nati sotto il segno dell’Ariete! In linea di massima, sembra potervi aiutare a mettervi sulla buona strada per andare incontro ad una qualche miglioria lavorativa!