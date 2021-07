Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, questa giornata di giovedì sembra essere caratterizzata da una bella novità che vi attende in un qualche ambito! A garantirvela saranno gli ottimi influssi di Venere e Marte, ancora positivi nonostante il passaggio in angolo dissonante della Luna. Assieme vi garantiranno la possibilità di migliorare in modo netto la vostra vita, forse donandovi un grande incontro o un’occasione interessante sul posto di lavoro, dipende cosa vorreste cambiare in meglio!

Occhio solo a come vi esprimete con gli estranei.

Oroscopo Bilancia, 15 luglio: amore

Voi che da tempo vivete una relazione stabile e soddisfacente dovreste poter contare su una tranquilla giornata, nella quale magari potreste riuscire a dare il via a qualche importante piano per il vostro futuro di coppia!

Voi single della Bilancia, invece, se state cercando l’amore eterno, in giornata sembrate poter essere gratificati da un incontro veramente emozionante, che vi farà tornare a sperare nell’amore!

Oroscopo Bilancia, 15 luglio: lavoro

Anche la sfera lavorativa sembra configurarsi come abbondantemente positiva per voi, amici della Bilancia! Nel caso in cui siate soddisfatti dalla carriera che avete intrapreso, sembrate poter andare facilmente incontro ad una qualche miglioria, come un aumento o una nuova posizione!

Ma, nel caso in cui voleste cambiare professione, allora una buona idea è quella di guardavi attorno, perché le opportunità son tante ma bisogna saperle cogliere!

Oroscopo Bilancia, 15 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra poter essere d’aiuto nella vostra giornata, ma senza regalarvi nulla di diverso da quanto già otterrete, amici nati sotto la Bilancia. Al più, infatti, potrebbe farsi sostenitrice e promotrice di quelle nuove grandi opportunità che vi aspettano da parte degli astri!