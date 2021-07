Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Una giornata discreta e piacevole dovrebbe attendervi alle porte di questo bel giovedì, cari amici del Cancro, nella quale potrete finalmente avvertire l’influsso positivo della Luna! Alcune piacevoli situazioni dovrebbero potervi allietare l’umore, ma senza che siano particolarmente vantaggiose per i piani che avete in mente per il vostro futuro.

Un progetto lavorativo gratificante può prendere il via in giornata, ma sarà anche importante garantirvi il supporto di un collega. Nulla attende voi single, mentre alcune fatiche si configurano per le coppie.

Oroscopo Cancro, 15 luglio: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa di questa giornata di giovedì. Voi single del Cancro, in particolare, non sembrate godere di alcuna opportunità e se steste aspettano il momento migliore per dichiararvi a qualcuno, aspettate ancora un attimo.

Chi di voi, invece, vive stabilmente in una coppia, sembra non poter riuscire a comunicare liberamente e lucidamente con il partner, in una generale intesa decisamente carente.

Oroscopo Cancro, 15 luglio: lavoro

Buono, invece, il lavoro, cari Cancro! Grazie a Mercurio, infatti, sembrate poter incappare in un paio di vantaggiose situazioni che vi gratificheranno, ma se ambiste a raggiungere una qualche nuova posizione, allora sembrate essere ancora lontani dall’obbiettivo.

Un ottimo progetto può prendere il via in giornata e vi darà alcune ottime opportunità in futuro, purché sappiate coltivarlo a dovere, magari con l’aiuto di qualcuno!

Oroscopo Cancro, 15 luglio: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, invece, nulla di buono o grande sembra potervi attendere, in una sua generale disattenzione nei vostri confronti, amici nati sotto il Cancro. Sicuramente una buona idea è quella di evitare gli investimenti, mentre alcune spese sembrano attendervi.