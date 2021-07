Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

All’orizzonte di questo giovedì sembra attendervi una giornata piuttosto piacevole, grazie sia all’ottima posizione della Luna, che a quella di Mercurio! In amore, e più in generale nelle varie relazioni che costellano il vostro cuore, sembrate poter sperimentare un rinnovato senso di unione, oltre che un buonissimo livello di sintonia!

Tuttavia, sul lavoro non sembrate veramente potervi impegnare a fondo, avvertendo un’eccessiva confusione nelle cose che decidete di fare. Basterà procedere con calma, senza dare nulla per scontato.

Oroscopo Capricorno, 15 luglio: amore

L’amore, insomma, sembra essere veramente gratificante in questa ottima giornata, cari amici nati sotto lo Scorpione!

Chi di voi è impegnato da tempo e serenamente, potrà iniziare a parlare con lucidità dei piani futuri con il partner, ma non dategli ancora un via, aspettate un cielo migliore anche per le vostre finanze. Voi single, invece, basta che decidiate di uscire, sfruttando la vostra naturale socievolezza!

Oroscopo Capricorno, 15 luglio: lavoro

Occhio, invece, a come vi muovete nel corso della giornata lavorativa perché le cose sembrerebbero poter subire dei brutti contraccolpi. Basterà, appunto, procedere con calma e rigore, ponendo la giusta attenzione ad ogni dettaglio, anche a quelli più miseri e che generalmente tendete a dare per scontati forti dell’abitudine.

Idee e piani che avete in mente non sono così tanto efficienti o buoni, teneteli ancora un po’ per voi.

Oroscopo Capricorno, 15 luglio: fortuna

La fortuna sembra, invece, potervi donare alcune piccole ma buonissime opportunità in questa giornata, cari Capricorno! Forse, grazie a lei, potreste riuscire a schivare una qualche spesa che sembra attendervi, oppure vi darà una fantastica possibilità di guadagno!