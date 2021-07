Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, in questo giovedì dovrete dire addio all’influsso lunare nei vostri piani astrali, che potrebbe sembrarvi una brutta notizia. Tuttavia, non preoccupatevi perché nel frattempo Venere e Marte continueranno a sostenervi con forza e vigore! Un ottimo affare o accordo commerciale sembra attendervi nella sfera lavorativa, dandovi anche delle buone gratificazioni economiche!

Voi single dovreste prendere in mano la vostra vita sentimentale per dirigerla dove volete, piuttosto che aspettare che qualcosa accada.

Oroscopo Leone, 15 luglio: amore

La sfera amorosa sembra essere abbastanza gratificata da Marte e Venere nel corso di questo tutto sommato bel giovedì!

Ad ottenere i benefici migliori sarete voi amici single del Leone, soprattutto nel caso in cui qualcuno già occupi i vostri pensieri! Invitate quella persona ad uscire, invece che aspettare di ricevere voi l’invito, potreste trascorrere un’ottima serata! Occhio solo a non dare il via ad una relazione in questi giorni, non sembra essere stabile.

Oroscopo Leone, 15 luglio: lavoro

Decisamente buono, invece, l’ambito lavorativo della giornata, carissimi Leone! Godrete della possibilità di concludere veramente qualsiasi cosa, in una generale produttività decisamente marcata! In particolare, sembrate poter concludere un vantaggiosissimo accordo o affare, che oltre a darvi delle buone opportunità lavorative, potrebbe anche gratificarvi sotto il punto di vista economico!

Oroscopo Leone, 15 luglio: fortuna

Cari Leone, nel corso di questo giovedì sembrate poter contare su un buon influsso da parte della fortuna! Non si può, infatti, escludere, che giochi un ruolo importante nel garantirvi quella bella opportunità economica che vi attende!