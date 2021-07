Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, il cielo che vi accoglierà in questa giornata di giovedì sembra essere decisamente buono e sereno! L’impegno che riuscirete e vorrete mettere sul lavoro sembra essere davvero alto, riuscendo a portare avanti con facilità alcuni di quei progetti che avete in ballo. Occhio solo ai ritardi, che sembrano potervi rannuvolare un po’ l’umore, ma senza grandi ripercussioni, non preoccupatevi!

Forse sarebbe meglio rimandare qualche appuntamento, ma sta a voi valutare e decidere! Buono l’amore, ma non eccelso.

Oroscopo Pesci, 15 luglio: amore

Forse non siete così tanto soddisfatti dalla vostra relazione stabile, cari amici dei Pesci, e potreste essere tentati di chiuderla, per togliervi una serie di brutti pensieri.

Occhio, però, perché il periodo in generale non è dei migliori per voi e prendere questa decisione potrebbe mettervi in alcune situazioni decisamente scomode nei prossimi giorni. Voi che siete soli, invece, forse da quella solitudine ricaverete maggiore serenità che dal tentare un approccio.

Oroscopo Pesci, 15 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, sembrate poter riuscire a fare delle cose abbondantemente gratificanti in questa giornata! Portare avanti piani e progetti sarà abbastanza semplice, donandovi una buona serenità, mentre compiti e mansioni sembrano quasi uno scherzo da completare per voi!

Procedete solo con la giusta attenzione, cari Pesci, perché il rischio di inciampare da qualche parte è sempre presente e decisamente fastidioso.

Oroscopo Pesci, 15 luglio: fortuna

Buona la fortuna che vi interesserà nel corso di questa bella giornata di giovedì, cari nati sotto il segno dei Pesci! Sarà, infatti, merito suo il buonissimo umore che vi interesserà e che renderà sereno e tranquillo il vostro procedere quotidiano!