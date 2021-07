Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, questa giornata di giovedì sembra essere decisamente buona per voi per esprimere liberamente quello che avete nel cuore, magari alla vostra dolce metà o a chi vi interessa! Audaci e attraenti, non dovreste buttare questa opportunità per instaurare un bel rapporto amoroso, cari amici single!

Sul lavoro, però, le cose sembrano poter prendere una piega leggermente complicata, presentandovi un paio di sfide in più. Sembra anche potervi attendere una qualche ingente spesa da affrontare.

Leggi l’oroscopo del 15 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 15 luglio: amore

La sfera amorosa, insomma, è decisamente la più favorita e serena di questa giornata di giovedì, carissimi Sagittario! Voi che siete impegnati stabilmente da tempo dovreste poter attraversare un buon momento di unione e intesa con la vostra dolce metà, sperimentando alcune ottime emozioni!

Voi single, invece, dovreste godere di tutte le possibilità del caso, uscite a conoscere qualcuno, oppure invitate chi vi piace per una romantica serata fuori!

Oroscopo Sagittario, 15 luglio: lavoro

Alcune piccole, ma fastidiose, sfide sembrano potervi attendere sul posto di lavoro. Fortunatamente, non sembra trattarsi di nulla di troppo complicato o che vi farà faticare eccessivamente, ma senz’altro avrà una piccola ripercussione anche sul vostro umore.

Potrebbe, forse, anche provocarvi un leggero senso di insicurezza. Occhio anche ad un paio di spese inattese e ingenti, fini comunque ad ottenere qualcosa di buono.

Oroscopo Sagittario, 15 luglio: fortuna

Amici del Sagittario, infine, parte delle buone occasioni che incontrerete in ambito amoroso sembrano esservi garantite proprio dalla fortuna! Insomma, questa sarà proprio una fantastica giornata per l’amore, approfittatene e non pensate troppo al resto!