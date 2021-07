Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La vostra giornata di giovedì, cari amici dello Scorpione, sembra essere resa discreta da alcuni vantaggiosi transiti, soprattutto quello lunare. In particolare, parte dei suoi influssi si riverseranno sulla sfera lavorativa, permettendovi di portare avanti con facilità piani e progetti, magari anche garantendovi alcune buone opportunità di guadagno!

Anche Giove sembra volervi regalare una qualche novità lavorativa, ma senza rendere chiaro di cosa si tratti. Venere e Marte, però, rendono poco lieti i vostri rapporti, famigliari ma anche amorosi.

Oroscopo Scorpione, 15 luglio: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa di questa giornata di giovedì, cari amici dello Scorpione.

Qualche incomprensione potrebbero rovinare un pochino il cielo sopra alla vostra coppia, magari rendendovi poco sereni e gratificati. Non sembra, però, essere nulla di eccessivamente negativo, non preoccupatevi e cercate solo di evitare di litigare, non ne ricavereste veramente nulla di positivo, meglio sorvolare per ora.

Oroscopo Scorpione, 15 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, sembra essere decisamente buono o gratificante, cari Scorpione! I vostri vari progetti sembrano poter procedere spediti e sicuri, portandovi anche verso delle importanti migliorie economiche! La cosa più importante sarà non perdere il tiro e continuare sempre e comunque a dare il massimo, senza lasciare che le piccole e grandi avversità vi schiaccino.

Il successo è dietro l’angolo, andategli incontro!

Oroscopo Scorpione, 15 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra poter essere così influente nella vostra giornata di giovedì, cari Scorpione. Come al solito, nulla che possa costituire un reale problema, né darvi ragione di pensarci su tutto il giorno, semplicemente lasciate perdere!