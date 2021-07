Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, il venerdì che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere abbastanza interessante! La Luna procede nella sua rotta lontana dal vostro segno, assumendo una posizione a tratti negativa per voi, ma decisamente poco influente e marcata! In linea di massima tutto dovrebbe procedere tranquillamente e sul lavoro dovreste incappare in meno difficoltà del solito.

Venere e Marte positivi continuano a garantirvi felicità, una gran dose di energie e anche un pizzico di fortuna!

Oroscopo Ariete, 16 luglio: amore

La giornata amorosa sembra potersi attestare su livelli abbastanza alti di tranquillità per voi amici dell’Ariete! Seppur, infatti, gli astri non sembrino volervi dare chissà quali opportunità o novità, dovreste sperimentare un buon senso di intesa, con la vostra dolce metà, ma anche con quella persona che state corteggiando, nel caso siate single!

Non c’è nulla di cui dobbiate preoccuparvi in questo aspetto, godetevelo!

Oroscopo Ariete, 16 luglio: lavoro

Buone anche le prospettive che vi accompagneranno nella giornata lavorativa di venerdì, cari Ariete! I transiti positivi nel vostro segno dovrebbero garantirvi un buonissimo livello di energie che potreste impiegare per portare avanti facilmente i vostri piani e progetti per il futuro!

Compiti e mansioni non vi causano mai alcuna difficoltà, e questa giornata non farà eccezione! Se ambite a qualcosa di più per il futuro, continuate a combattere e non siate frettolosi!

Oroscopo Ariete, 16 luglio: fortuna

Infine, la fortuna nel corso di questa giornata sembra potervi essere garantita dal transito combinato di Venere e Marte, carissimi Ariete! Quando sono due pianeti a garantire questo influsso ci si deve aspettare un generale senso di tranquillità e serenità, ma senza grandi regali gratificanti all’orizzonte.