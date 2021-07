Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, occhio al vostro venerdì perché con la Luna alle spalle, quindi in angolo piuttosto negativo, sembrate poter incappare in una serie di ostacoli fastidiosi, soprattutto nei vostri rapporti famigliari. Non preoccupatevi più di molto, perché contemporaneamente potrete sperimentare ottime possibilità sia nella sfera amorosa che in quella lavorativa, particolarmente favorite!

La seconda, in particolare, dovrebbe garantirvi una grande audacia nel portare a termine le cose, ma occhio al Sole e a Mercurio negativi.

Leggi l’oroscopo del 16 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 16 luglio: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, sembra essere decisamente buona e gratificata dai transiti astrali!

In particolare, Venere e Marte positivi dovrebbero riaccendere la fiammella della passione in voi, con ottime ripercussioni indipendentemente dalla vostra condizione sentimentale! Voi single della Bilancia, però, dovreste anche sperimentare un rinnovato desiderio di innamorarvi che potrebbe condurvi ad una bellissima conoscenza!

Oroscopo Bilancia, 16 luglio: lavoro

L’audacia e la proattività saranno gli aspetti più importanti della vostra giornata lavorativa di venerdì, carissimi Bilancia! Decidete in cosa riversare tutte le vostre energie e attenzioni, portandolo avanti fino a sfiorare il suo completamento, in particolare se si trattasse di un progetto complesso e a lungo termine!

Occhio, però, al Sole e Mercurio che dovrebbero rendere leggermente problematiche le vostre scelte e decisioni.

Oroscopo Bilancia, 16 luglio: fortuna

Buona la presenza della fortuna nella vostra gratificante giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno della Bilancia! Non è chiaro cosa dobbiate o possiate aspettarvi, ma scuramente sarà qualcosa di emozionante e gratificante!