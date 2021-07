Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Buone le posizioni in cui troverete Venere e Marte nel corso di questo venerdì, cari Gemelli, ma occhio alla Luna, decisamente poco favorevole. Sul lavoro le cose dovrebbero andarvi abbastanza bene, avviando anche un qualche nuovo progetto vantaggioso, ma cercate di dedicarvici da soli, senza collaboratori o colleghi ad aiutarvi.

Potrebbero, forse attendervi alcune piccole spese nel corso di questa giornata, ma nulla che possa veramente intaccare le vostre finanze. Buonissime le prospettive amorose che vi attendono.

Oroscopo Gemelli, 16 luglio: amore

Carissimi single dei Gemelli, nel corso di questa giornata di venerdì sembra che possiate riuscire ad ottenere qualcosa di veramente piacevole!

Qualcuno, forse proprio la persona che vi piace o quella che state corteggiando, sembra volervi proporre di uscire, non tiratevi indietro che gli astri sono favorevoli! Voi che siete impegnati, invece, dovreste trascorrere una giornata piacevole, senza grandi novità a gratificarvi.

Oroscopo Gemelli, 16 luglio: lavoro

Anche il lavoro sembra essere decisamente favorito nel corso di questa giornata di venerdì, cari amici dei Gemelli! Dedicatevi alle vostre classiche mansioni, concludendole in fretta, per poi iniziare a pensare ai progetti che avete in ballo! Non si può escludere che un nuovo progetto prenda il via, ma tenete a mente che da soli potreste raggiungere dei migliori risultati rispetto che nel caso decideste di collaborare con qualcuno!

Oroscopo Gemelli, 16 luglio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra poter trovare terreno fertile per rendere ancora più piacevole la vostra giornata, amici nati sotto i Gemelli. Non è una cosa brutta, perché vuol dire che tutto vi sta andando a gonfissime vele!