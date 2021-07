Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, l’ennesima giornata decisamente buona e piacevole sembra attendervi alle porte di questo bel venerdì! Potrete, in particolare, contare sul supporto di Venere e Marte, uniti anche ad una buona Luna, seppur leggermente distante. Sul lavoro sembrate, quindi, potervi garantire delle importanti soddisfazioni per qualsiasi cosa decidiate di fare, mentre potrebbero attendervi anche delle buone possibilità di guadagno!

Purtroppo, Mercurio continua ad essere fastidioso, ponendo un paio di inciampi lungo il vostro percorso!

Oroscopo Leone, 16 luglio: amore

L’amore, nel corso di questo bel venerdì, non sembra poter subire delle importanti influenze, cari amici del Leone.

Ed ecco che, voi impegnati, potreste trascorrere una bella e tranquilla giornata con il partner, seppur forse interessata da un paio di piccoli problemini, che non daranno neppure il via ad alcun litigio. Voi single, invece, nel caso decideste di tentare un approccio, cercate di non essere troppo esigenti e di non risultare egoisti e disinteressati.

Oroscopo Leone, 16 luglio: lavoro

La giornata che vi accoglierà in questo bel venerdì, carissimi Leone, sembra voler essere decisamente positiva soprattutto per il lavoro! Con la vostra proverbiale efficienza, unita ad una buona volontà di brillare che tendete sempre ad inseguire, potreste ottenere dei grandissimi risultati!

Il successo a cui ambite ormai da troppo tempo è sempre più vicino, forse per qualcuno potrebbe anche arrivare ora!

Oroscopo Leone, 16 luglio: fortuna

Infine, la fortuna sembra potervi e volervi influenzare in maniera decisamente netta, carissimi nati sotto il segno del Leone! In giornata, infatti, sembra attendervi una buona opportunità di guadagno, forse sottoforma di investimento!