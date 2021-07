Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, nel corso di questo venerdì non sembrate poter godere di grandi possibilità o soddisfazioni dalla vostra sfera sentimentale e amorosa. Tuttavia, non disperatevi, perché nel mentre potrete contare sul buon aiuto di Mercurio nei vostri piani astrali, che renderà la comunicazione più efficiente e risolutiva!

La Luna negativa, invece, influenzerà la vostra vita lavorativa, causandovi un paio di ritardi e riducendo la vostra produttività, ma nulla di troppo marcatamente negativo.

Oroscopo Pesci, 16 luglio: amore

La vostra sfera amorosa, insomma, non sembra presentarsi in questo venerdì con delle grandi opportunità positive, ma neppure in maniera irrimediabilmente negativa.

Seppur dobbiate affrontare un paio di sfide e problemi, infatti, grazie alla buona posizione di Mercurio, godrete anche di una buona comunicazione che renderà più semplice affrontare e risolvere parte di quelle brutte questioni che vi infastidiranno.

Oroscopo Pesci, 16 luglio: lavoro

Sul lavoro, invece, godrete di una grandissima concretezza e di una fantastica serie di idee vantaggiose che non dovreste tenere per voi! Sembra anche che un nuovo piccolo progetto, forse personale, possa prendere il via in giornata, portandovi anche una buona soddisfazione personale. Se lo riteneste necessario, non abbiate paura a chiedere a qualcuno una mano per qualsiasi cosa non riusciate a fare.

Oroscopo Pesci, 16 luglio: fortuna

Infine, carissimi Pesci, nel venerdì che sta per aprirsi davanti a voi non sembrate poter contare su di un grande aiuto da pare della fortuna. Nulla di grave, le cose non saranno così complicate, quindi semplicemente non pensateci.