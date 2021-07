Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, nel corso di questo venerdì sembrate poter contare su un cielo abbastanza buono, anche se non eccelso. Venere e Marte accentueranno le belle emozioni che risiedono nel vostro cuore, permettendovi anche di esprimerle in modo più libero e aperto! Ottime le energie che vi animeranno, con anche un buon aumento della creatività.

Questo si tradurrà in una sfera lavorativa ottima e gratificante, permeata anche da alcune occasioni fortunate! L’amore procede con tranquillità e serenità!

Leggi l’oroscopo del 16 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 16 luglio: amore

La vostra sfera amorosa sembra essere decisamente tranquilla in questa giornata di venerdì, cari amici del Sagittario! Voi impegnati in una relazione dovreste sperimentare una buona unione con la vostra dolce metà che vi permetterà di trascorrere una fantastica serata in sua compagnia!

Single del segno, uscite, divertitevi e se qualcuno vi piace, provateci, invitatelo ad uscire. Insomma, non state con le mani in mano ma combattete!

Oroscopo Sagittario, 16 luglio: lavoro

Decisamente accentuato e gratificante anche ciò che vi attende sul lavoro, grazie alle enormi energie che vi animano e all’aumento importante della creatività. In particolare, cari Sagittario, se svolgeste una professione che la richiede, otterreste grandissimi risultati in giornata, mentre in caso contrario vi sarà particolarmente utile per trovare soluzioni e strade geniali per portare avanti efficientemente i vostri bei progetti!

Oroscopo Sagittario, 16 luglio: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere abbastanza importante nella vostra giornata di venerdì, amici nati sotto il Sagittario! Sarà, infatti, anche merito suo se potrete trascorrere una così tanto piacevole e serena giornata, in cui tutto sembra andare veramente per il meglio!