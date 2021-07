Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Mercurio e il Sole saranno veramente importanti nei vostri piani astrali per questa giornata di venerdì, carissimi Scorpione! Loro due dovrebbero riempirvi di idee efficienti e vantaggiose sul posto di lavoro per indirizzarvi verso il successo, ma l’amore non sembra godere assolutamente di alcun transito positivo.

Saranno, infatti, Venere e Marte ad interessarsi a quell’aspetto, ma anche a quello famigliare, causandovi un paio di problemi abbastanza fastidiosi. Ma state tranquilli, perché Giove e la Luna vi aiuteranno a superare ogni ostacolo!

Oroscopo Scorpione, 16 luglio: amore

Voi dello Scorpione impegnati stabilmente, state attenti a questa giornata di venerdì segnata da una brutta serie di ostacoli da superare in amore.

Non sembrate dover subire chissà quale contraccolpo, e basterà far fondo a tutta la sicurezza in voi stessi che avete per trovare una soluzione con calma e tranquillità, perseguendo il dialogo costruttivo! Single del segno, evitate di inseguire l’amore eterno in questa giornata, non godete di alcuna possibilità.

Oroscopo Scorpione, 16 luglio: lavoro

Ottimo, invece, ciò che sembra attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di venerdì, carissimi Scorpione! Quella fiducia in voi stessi, unita ad un’ottima concretezza, dovrebbero aiutarvi a portare avanti qualsiasi cosa decidiate senza alcuna grande difficoltà sul vostro percorso.

Ambite a qualcosa di migliore? Non preoccupatevi e non affrettate le cose perché entro fine luglio sembrate poterlo finalmente ottenere!

Oroscopo Scorpione, 16 luglio: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, infine, sembrate poterne sperimentare una buona influenza in questo venerdì, cari Scorpione! Forse vi aiuterà a superare un piccolo ostacolo, o ad evitarvi un problema sul suo nascere, a voi scoprirlo perché non è affatto chiaro!