Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

La Luna, nel corso di questo venerdì, entrerà a pieno nella vostra orbita, cari amici della Vergine, rendendovi fiduciosi in voi stessi ed accentuando la grinta che vi anima! Anche il Sole e Mercurio sono postivi per voi, donandovi efficienza e concretezza, che dovrebbero a loro volta condurvi verso un generale ottimismo decisamente marcato!

Ma, seppur il lavoro sembri essere positivo e gratificante, la sfera sentimentale sembra essere anche leggermente problematica, con una concreta e pressante possibilità di scatenare un brutto litigio.

Oroscopo Vergine, 16 luglio: amore

Occhio, insomma, alla vostra sfera sentimentale ed amorosa in questo venerdì, soprattutto voi impegnati stabilmente da tempo.

A causa di Venere e Marte opposti, infatti, potreste facilmente incappare in un’incomprensione che in brevissimo tempo si trasformerà in un litigio molto più ampio e faticoso. Voi single della Vergine, invece, cercate di stare tranquilli a casa, le opportunità sono poche, ma se riceveste un invito non rifiutatelo!

Oroscopo Vergine, 16 luglio: lavoro

Molto buona e proficua, invece, la giornata che vi attende sul posto di lavoro, carissimi Vergine! Dovreste sentirvi veramente molto efficienti, mentre potrete anche contare su una buonissima grinta e combattività!

Impegnarvi sarà veramente semplice, ma anche piuttosto gratificante, portando avanti con sicurezza e determinazione tutti i vostri progetti! Se una nuova idea vi balenasse in testa, proponetele il più in fretta possibile!

Oroscopo Vergine, 16 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere così tanto presente nella vostra giornata di venerdì, carissimi Vergine, dato che le occasioni per influenzarvi saranno decisamente poche! Non vedetela come una cosa negativa, ma come un’ottima giornata!