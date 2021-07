Nuovo attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Barbara d’Urso. Che tra la giornalista e la conduttrice i rapporti siano tutt’altro che buoni si sapeva, ora l’occasione per la frecciatina arriva dal tema dei vaccini contro il Covid-19. Dalle sue storie Instagram, la Lucarelli accusa la d’Urso di essere stata “furba” nei confronti degli italiani.

Selvaggia Lucarelli contro i politici e le foto del vaccino: citata anche Barbara d’Urso

Tutto parte da una nuova battaglia condotta dalla giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. In un articolo, ha fatto notare che sono molti i politici che pur dicendosi apertamente dalla parte dei vaccini, non si sono mostrati nell’atto di riceverlo.

Un comportamento ritenuto di comodo, specie in un’epoca in cui ogni gesto viene ripreso (per esempio il voto durante le elezioni). “Renzi e Salvini non sono vaccinati mentre metà del paese ha fatto la prima dose, la Meloni non si sa, gli altri segretari di partito, ministri, politici influenti (Letta? Giuseppe Conte? Beppe Sala? Di Maio? Carfagna? …) si guardano bene dal pubblicare le foto mentre si vaccinano” ha scritto in un post che riprende l’articolo.

“La verità – prosegue – è che i veri assenti della campagna vaccinale sono proprio i politici, quelli che dovrebbero convincere i cittadini.

Il compito l’hanno lasciato a influencer, vip e normali cittadini“. Non tutti i vip, tuttavia. Nelle storie Instagram, la Lucarelli ha infatti tirato in mezzo anche Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso “furba”: l’attacco di Selvaggia Lucarelli

Dopo aver sottolineato infatti le varie mancanze di Salvini – del quale ha condiviso la foto mentre dona il sangue per sottolineare l’ipocrisia nell’aver definito “cose personali” la foto del vaccino – è passata infatti all’attacco della conduttrice di Mediaset.

Contro di lei, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Ora che ci penso la signora D’Urso che tanto spingeva perché gli italiani si vaccinassero, ‘Fate arrivare i vaccini’ ‘Facciamo servizio pubblico’ non ha messo la sua foto mentre si vaccina, chissà com’è”. In sottofondo nella storia, una canzone dal titolo “Sei furba”.

Storia di Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso

Selvaggia Lucarelli di nuovo contro Barbara d’Urso: non è la prima volta

Come detto, i dissapori tra la giudice di Ballando con le Stelle e l’ormai ex conduttrice di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso sono di lungo corso.

A ottobre, aveva lanciato un durissimo j’accuse dopo aver riepilogato la serie di ospiti e fatti accaduti durante un suo programma. Aveva scritto: “Un giorno quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perchè della morbosa, sinistra attenzione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbruttimento della fetta del paese più povera di strumenti“. Poi aveva colpito duro, accusandola di aver causato “un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni“.

La Lucarelli è giornalista nota per i suoi attacchi frontali che la portano spesso a scontrarsi con personalità politiche ma anche dello spettacolo.

Solo di recente, si contano le stilettate per la partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei Famosi e la ancor più recente lite con Tommaso Zorzi dopo la morte di Raffaella Carrà. Nessuna risposta per ora dalla d’Urso e neppure certezza che ci sarà un secondo round.

