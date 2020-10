Nuova bordata della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. Dopo le scaramucce, più o meno finite in soffitta, con Alessandra Mussolini nel corso del programma, la Lucarelli ora se l’è presa con niente meno che Barbara D’Urso: durissimo il j’accuse della giornalista nei confronti della conduttrice, rea a suo dire di aver abbruttito tremendamente la televisione.

Selvaggia contro Barbara D’Urso: il post al veleno

Come suo solito e in linea coi tempi, l’attacco arriva tramite un post sul suo profilo Facebook. Qui, la Lucarelli ha ripercorso quanto successo a Live Non è la D’Urso ieri sera.

A partire da Fabrizio Corona, “ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio“. Un momento tremendo, in cui Corona ha attaccato l’ex moglie Nina Moric. Quindi prosegue: “Iconize, noto perchè si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba“. Tira poi in ballo Fausto Leali, “cacciato dal GF per epiteti razzisti” e infine Bello Figo e alcuni suoi testi controversi.

La Lucarelli, quindi, sceglie di stendere “veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere“, per passare direttamente all’attacco di Barbara D’Urso.

Il “danno culturale incalcolabile” di Barbara D’Urso

Dopo l’elenco di quanto visto, infatti, la Lucarelli si è rivolta alla padrona di casa, proprio quella Barbara D’Urso che da anni polarizza al massimo il pubblico di Mediaset e televisivo: c’è chi la ama e chi la odia, difficili le mezze misure. “Credo che un giorno – il messaggio della Lucarelli – quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perchè della morbosa, sinistra attenzione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbruttimento della fetta del paese più povera di strumenti“.

Questa la tremenda bordata alla D’Urso, accusata di aver creato “un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni“. Parole molto forti le sue, che non nascondono un giudizio decisamente critico sul modo di fare televisione del pilastro di Mediaset.

Il post di Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

Battibecco anche con Mara Venier a Domenica In

Personaggio controverso, anche Selvaggia Lucarelli polarizza da molto tempo: troppo “viperetta” per alcuni, doverosamente cinica e tagliente per altri.

Quando si occupa di spettacolo, soprattutto, la Lucarelli non le manda a dire e non sono nuovi i suoi scontri sul piccolo schermo. Tra i più recenti, anche quello con Mara Venier a Domenica In. La Zia – che si è detta pronta a lasciare il programma – non ha gradito l’accusa della Lucarelli di aver fatto un endorsment a Costantino della Gherardesca, brutalmente criticato dalla giurata del programma.

Molto piccata la risposta della padrona di casa, che anticipa probabilmente un nuovo sabato sera di fuoco da Milly Carlucci. Sempre che, nel frattempo, la Lucarelli non sposti il suo sguardo altrove.

Approfondisci

TUTTE le notizie su Barbara D’Urso