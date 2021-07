Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari Acquario, purtroppo per voi questo sabato non sembra essere dissimile dal venerdì appena trascorso, sempre segnato dalla brutta influenza che la Luna sembra volervi garantire. Non sarà sola, perché nel frattempo anche Venere e Marte sono pessimi, mentre altri pianeti sono in angoli non proprio ottimali, ma lontani.

In generale non dovreste sentirvi molto proattivi, sul lavoro ma anche nel privato, poco invogliati a fare qualsiasi cosa ed anche un po’ persi nei vostri pensieri. Occhio al nervosismo e cercate di riposare il più possibile.

Oroscopo Acquario, 17 luglio: amore

Le prospettive amorose che vi accoglieranno in questa giornata di sabato, amici dell’Acquario, non sembrano essere proprio luminose.

Nulla di grave, non preoccupatevi, non dovreste affrontare rotture o addii se non è successo finora! Occhio come sempre a cosa dite e a come lo fate, così come dovreste stare attenti a tenere a bada quel nervosismo che da tempo vi accompagna e che rovina le vostre varie relazioni.

Oroscopo Acquario, 17 luglio: lavoro

Purtroppo, neanche la sfera lavorativa sembra potervi donare chissà quale emozione, cari amici dell’Acquario. Se negli ultimi giorni il nervosismo avesse preso il sopravvento e aveste litigato con qualcuno, sarà più importante che mai evitare di ripetere lo stesso errore.

Magari una buona idea potrebbe essere scusarvi con chi avete offeso, anche se foste voi le “vittime” del litigio, fare un passo indietro non è mai negativo.

Oroscopo Acquario, 17 luglio: fortuna

Cercate di non pensare neppure alla fortuna nel corso di questa ennesima giornata negativa ed impegnativa, cari amici dell’Acquario. Non c’è proprio terreno fertile per il suo influsso, e crederci o sperarci vi causerà solo l’ennesima delusione, non ne avete proprio bisogno.