Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Il sabato che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici dell’Ariete, sembra poter essere abbastanza buono, seppur ancora interessato da un paio di situazioni sconvenienti. In generale, sia in ambito professionale che privato dovreste tranquillamente riuscire a portare avanti qualsiasi idea vi baleni in mente!

In particolare, sul lavoro sembrate poter ricevere finalmente una qualche gratificazione proprio per queste geniali idee! In amore, occhio voi coppie ai possibili litigi, ma buone le prospettive che aspettano voi single!

Oroscopo Ariete, 17 luglio: amore

Nel corso di questa sabato dovreste cercare di prestare un po’ di attenzione alla vostra coppia stabile.

La brutta posizione di Mercurio, infatti, sembra poter indicare un qualche tipo di litigio nel corso della giornata, che potrebbe, però, anche non essere con il partner. Voi single dell’Ariete, invece, siete sorretti dagli affidabili Venere e Marte che vi aiuteranno a trovare una persona verso cui rivolgere le vostre attenzioni!

Oroscopo Ariete, 17 luglio: lavoro

Buone le prospettive che vi attendono sul posto di lavoro, cari amici dell’Ariete, gratificate da una fantastica serie di idee vantaggiose! I vari compiti, mansioni e progetti dovrebbe procedere tranquillamente e senza alcun fastidio, ma sarà anche importante non tenere per voi quelle idee che vi animano!

Valutatele velocemente, magari escludendo quelle che non vi sembrano buone, e andate a conquistare le vostre gratificazioni!

Oroscopo Ariete, 17 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere presente nella vostra giornata di sabato, cari Ariete, ma sembra anche essere piuttosto sottotono, quasi ininfluente. Magari evitate di investire o spendere, presto sembrate dover affrontare una grossa spesa.