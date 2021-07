Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il sabato che si configura al vostro orizzonte, carissimi amici del Capricorno, sembra essere veramente ottimo e rigenerante grazie alla splendida posizione della Luna! Dovreste sentirvi concreti ed affidabili, specialmente sul posto di lavoro, indirizzati con sicurezza verso un futuro felice e sereno, oltre che gratificante!

Occhio solo a Mercurio, che dalla sua posizione negativa sembra volervi tirare un paio di brutti scherzi, ma nulla di troppo fastidioso, non preoccupatevi! Qualche interessante novità è alle porte per voi!

Oroscopo Capricorno, 17 luglio: amore

La sfera amorosa che caratterizzerà questo sabato sembra essere decisamente accentuata e favorita dai transiti astrali che vi interessano, carissimi Capricorno!

Voi che da tempo vivete una stabile e solida relazione, potreste iniziare a pensare al vostro futuro, non abbiate paura di dare il via a qualche nuovo progetto! Amici single, invece, voi cercate di uscire e divertirvi, ci sono delle buone novità nel vostro orizzonte, non tiratevi indietro!

Oroscopo Capricorno, 17 luglio: lavoro

Similmente, anche la sfera lavorativa dovrebbe regalarvi delle gratificanti novità, amici nati sotto il Capricorno! Se qualche nuovo progetto fosse in attesa di un vostro via, allora fatelo iniziare perché le cose che farete in questa giornata sembrano potervi donare delle buonissime sensazioni, oltre che essere gratificate dai transiti!

È il vostro momento per brillare e, soprattutto, per concretizzare le vostre ottime ambizioni!

Oroscopo Capricorno, 17 luglio: fortuna

La fortuna, infine, qualcosa di piuttosto piccolo sembra volervelo regalare in questa giornata di sabato, cari amici del Capricorno! Non è chiaro, però, di cosa si tratti, forse una di quelle buone novità che vi aspettano, o forse un’opportunità di guadagno!