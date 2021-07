Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Da un punto di vista astrale e di transiti, il vostro sabato sembra essere decisamente tranquillo, amici del Leone, con i sempre ottimi Venere e Marte dalla vostra parte! Tutto dovrebbe quindi scorrere liscio, nel migliore dei modi, fuorché per quel Mercurio in posizione negativa che sembra promettere dei possibili problemi in un vostro rapporto stretto, ma non con il partner!

Evitate magari di viaggiare in questa giornata, qualcosa potrebbe andare storto. Forse nell’aria c’è qualche opportunità di guadagno per voi!

Oroscopo Leone, 17 luglio: amore

La giornata amorosa che attende voi amici impegnati stabilmente sembra essere per lo più serena e tranquilla, senza però grandissime opportunità o novità ad attendervi, se non un’intesa decisamente accentuata!

Voi single del Leone, invece, dovreste godere di una fantastica passionalità e di rinnovate energie sessuali che sembrano potervi spingere verso una nuova conoscenza, anche se sembra essere principalmente un’avventura.

Oroscopo Leone, 17 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, dovrebbe procedere tranquillamente e, anche in questo caso, senza grandissimi influssi o novità per voi. A fine turno, forti di una buona produttività, dovreste avvertire un leggero senso di soddisfazione che vi porterà a vivere una serata veramente piacevole in compagnia di chi preferite!

State solo attenti a quel possibile litigio, potrebbe scattare in famiglia, ma anche sul lavoro con esiti abbastanza brutti.

Oroscopo Leone, 17 luglio: fortuna

La fortuna in questa giornata di sabato sembra voler regalare alla maggior parte dei segni delle ottime opportunità economiche, e voi non siete da meno carissimi nati sotto il Leone! Forse un investimento passato frutterà, o forse una promozione vi attende, scopritelo voi!