Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, occhio a questa giornata di sabato perché la posizione di Venere non sembra promettervi nulla di buono, e sicuramente interromperà il suo influsso fortunato. Un generale senso di stanchezza e affaticamento dovrebbe permeare la vostra giornata, in un contesto umorale decisamente compromesso.

La giornata di domenica sarà ottima per recuperare, ma in questo momento sembra ancora necessario stringere un attimo i denti. La sfera lavorativa sembra essere soddisfacente, ma occhio all’amore.

Oroscopo Toro, 17 luglio: amore

La giornata amorosa che attende voi amici impegnati sembra poter essere per lo più serena e tranquilla, ma forse una piccola questione andrà a peggiorare ulteriormente il vostro umore.

State, quindi, attenti a come vi esprimete per evitare di incappare in piccole incomprensioni che potrebbero facilmente sfociare in litigi abbastanza marcati e impegnativi. Nulla di grande attende voi amici single del Toro.

Oroscopo Toro, 17 luglio: lavoro

Molto buona, invece, la giornata lavorativa che vi si parerà davanti sabato, carissimi Toro! Le idee che serbate in mente sembrano essere veramente efficienti e soddisfacenti, utilissime per portare avanti con semplicità qualsiasi cosa in cui decidiate di impegnarvi! Un buon livello di produttività vi tornerà particolarmente utile per iniziare un nuovo progetto, e chissà che possa essere quello giusto per portarvi fino al successo!

Oroscopo Toro, 17 luglio: fortuna

Purtroppo, cari Toro, l’abbandono di Venere dai vostri piani astrali indica quasi chiaramente che nel corso di questo sabato la fortuna non sarà dalla vostra parte. Nulla di grave, nell’ultimo periodo ne avete avuta parecchia, non può essere sempre dalla vostra!