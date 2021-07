Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Ottima la posizione in cui troverete la Luna nelle prime ore di questa domenica, amici della Vergine! Seppur si tratti di un ottimo influsso per voi, sembra essere anche piuttosto ridotto a causa di altre dissonanze che sembrano potervi infastidire. L’amore procederà bene, purché siate meno esigenti nei confronti del partner o pretenziosi nei vostri approcci con gli estranei.

Una notevole spesa vi attenderò in giornata, ma sembra esservi utile per progredire nella vostra vita lavorativa. Qualche soluzione è all’orizzonte!

Oroscopo Vergine, 18 luglio: amore

Venere e Marte sembrano esservi opposti in questa giornata, riducendovi notevolmente l’influsso della fortuna, ma garantendovi al contempo di trovare alcune buone soluzioni a dei vecchi problemi, soprattutto amorosi!

Approfittatene per risolvere una qualche questione con la vostra dolce metà, tornando poi a sperimentare quella bella sintonia che vi tiene legati da tempo! Solamente non siate troppo esigenti nei suoi confronti.

Oroscopo Vergine, 18 luglio: lavoro

Il lavoro non sembra essere soggetto ad alcun transito particolare, né gratificante, né problematico, ma può anche darsi che non dobbiate lavorare! In ogni caso, però, sembra attendervi quasi sicuramente una qualche spesa, abbastanza ingente, ma anche necessaria per la vostra carriera.

Forse un nuovo investimento, oppure l’acquisto di qualcosa che vi aiuterà a sbloccarvi e a progredire leggermente!

Oroscopo Vergine, 18 luglio: fortuna

La vostra domenica, cari Vergine, non sembra essere quindi particolarmente brutta, ma neanche al massimo della forma. Questo forse anche a causa del ridotto influsso fortunato che vi interessa a causa dell’opposizione di Venere e Marte, ma nulla di negativo, non siatene preoccupati!