Silvio Berlusconi è apparso sui social in una foto scattata dal portierone della Nazionale Gigio Donnarumma. Il leader di Forza Italia non si vedeva in pubblico da tempo, e lo scatto postato dall’Azzurro ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi non lo ha riconosciuto e ha ironizzato sulla cosa, e chi invece si è mostrato preoccupato.

Berlusconi è reduce da un anno difficile dal punto di vista delle sue condizioni di salute; prima il Covid-19, contratto sul finire dell’estate scorsa e che lo ha portato all’ospedalizzazione e, successivamente, come per molti altri pazienti colpiti dal virus, la lunga lotta contro i postumi della malattia che gli ha fatto fare dentro fuori dall’ospedale più volte.

Silvio Berlusconi e la foto con Donnarumma

Donnarumma, l’eroe della Nazionale e il miglior giocatore degli Europei 2020, ha da poco ufficializzato il suo addio al Milan e la partenza per il Paris St-Germain, dove resterà fino al 2026. Il portierone, prima di andare via, ha incontrato Silvio Berlusconi (ex Presidente del Milan e oggi patron del Monza che si trova in serie B) e ha postato la foto del loro incontro sul suo profilo Instagra. “É sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi”.

Donnarumma (e la sua carriera) sono legati alla figura di Silvio Berlusconi. Il portierone aveva iniziato infatti poco più che 16enne a giocare col Milan in serie A nel 2015 e prima ancora nelle giovanili. Berlusconi è stato dunque il suo Presidente per molti anni.

L’ironia e la preoccupazione per la foto di Berlusconi

La foto postata da Donnarumma ha scatenato reazioni contrastanti sui social; gli utenti si sono spaccati tra chi ha espresso preoccupazione e chi, invece, ha ironizzato. D’altronde nella foto, Berlusconi appare sorridente ma dal volto stanco e pallido.

“Io che ho fatto zoom 8 volte per verificare se fosse veramente lui, onorevole” ha scritto un utente, “Sicuro che è Berlusconi?

” ha scritto un altro. “Non si riconosce” oppure “Ma che gli è successo?”

“Forse volevi dire: È sempre un onore e un privilegio incontrare Darth Sidious” “Ma solo io ho fatto fatica a riconoscerlo?”

Come sta Berlusconi

Dopo un lungo periodo di lotta contro i sintomi post-covid, che gli hanno fatto fare avanti e indietro dagli ospedali più volte nell’ultimo anno, Silvio Berlusconi sarebbe in ripresa. Era stato lui stesso a dirlo lo scorso 4 giugno, quando era tornato operativo all’interno di Forza Italia quando aveva detto: “D’ora in poi sono sempre a disposizione di tutti, perché sono di nuovo in campo”.

Riuniti su Zoom i vertici di @forza_italia: mi sono sentito di nuovo “in famiglia”. Abbiamo parlato delle grandi sfide che ha di fronte il governo: riforma di giustizia e fisco. In un clima collaborativo abbiamo valutato l’ipotesi di una federazione delle forze del centrodestra. pic.twitter.com/OV3kzdKZz5 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) June 4, 2021

L’AdnKronos aveva riferito che Berlusconi aveva rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Sto meglio, per i medici dovrò stare qualche altro giorno a casa, poi potrò uscire“