Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta lo scorso lunedì 12 luglio. In questa prima settimana trascorsa insieme alla piccola Luna Marì, la showgirl ha spesso pubblicato foto della piccola, rivolgendo comunque sempre un pensiero a Santiago, il primo figlio avuto con Stefano De Martino. Dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram il video del primo incontro del bambino con la sorellina, ora Belen ha voluto pubblicare un messaggio speciale per lui.

Belen Rodriguez diventa mamma-bis: una settimana fa nasceva Luna Marì

I fan di Belen Rodriguez hanno iniziato la scorsa settimana con una piacevole notizia.

Nella prima ora di lunedì 12 luglio infatti la showgirl argentina ha dato alla luce la piccola Luna Marì, all’ospedale di Padova. Belen e il compagno Antonino Spinalbese hanno condiviso con i follower di Instagram la gioia per l’arrivo della bambina, mostrandola attraverso post e stories.

Luna Marì è la seconda figlia per la Rodriguez, che in passato era già diventata mamma di Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino, il suo ex marito. Il bambino ha ora 8 anni e come emerge dalle prima immagini con Luna, sembra già essersi calato alla perfezione nel ruolo di fratello maggiore.

Belen Rodriguez, il messaggio speciale per Santiago

Pochi giorni prima del parto, Belen aveva rivolto a Santiago una promessa speciale. “Tu sarai per sempre il mio principe” aveva scritto la showgirl a commento di uno scatto che la immortalava in compagnia del bambino, intento ad accarezzarle la pancia. Ora che Luna Marì è nata, Santiago non è più il “piccolo di casa”, ma la sua mamma continua a condividere per lui dediche e pensieri. Proprio in queste ore, la Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sorellina. Osservando gli abiti e la posizione del bambino, sembrerebbe che la fotografia risalga al momento del primo incontro fra i due fratelli, avvenuto proprio nel salotto della casa della conduttrice.

Nell’immagine Santiago è seduto comodamente su un divano chiaro e fra le braccia tiene Luna Marì, che dorme avvolta in una copertina. Il bambino volge lo sguardo verso l’alto, forse proprio in direzione della mamma e sembra tranquillo con in braccio la sua sorellina. “Tu mi manchi come l’aria” ha commentato dolcemente Belen, aggiungendo un cuoricino bianco alle sue parole.

In queste ore la showgirl ha rivelato di essere in viaggio per raggiungere gli studi Mediaset, dove molto probabilmente sarà impegnata nella conduzione di un nuovo programma.

Luna e il compagno Antonino sono partiti con lei, mentre Santiago sembrerebbe essere rimasto a casa, forse in compagnia del padre.

Belen Rodriguez e l’incontro fra Santiago e Luna Marì

L’incontro fra Santiago e Luna Marì è avvenuto qualche giorno fa, non appena Belen è tornata a casa dall’ospedale. La neomamma-bis ha voluto documentare il tenero momento, pubblicando poi un breve filmato sui social. Nelle immagini si vede Santiago con in braccio la sorellina, che lui guarda dolcemente.

“Com’è Santi?” gli domanda emozionata Belen che sta riprendendo la scena. “Bella” risponde lui, che poi sorride e alza la testa, fino a quel momento inclinata per osservare la sua futura compagna di giochi.