Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Finalmente questo martedì sembra voler cambiare leggermente la serie di brutte giornate che vi stanno colpendo ultimamente, cari amici dell’Acquario! Sul lavoro sembrate poter riuscire a fare delle buone cose, che almeno vi rimetteranno in carreggiata dopo la sbandata dell’ultimo periodo!

L’opposizione di Venere e Marte non sembra permettervi di sperimentare un buon livello di felicità, ma nel frattempo Saturno vi permetterà di consolidare il vostro bel rapporto amoroso, gettando le basi per un sereno futuro assieme!

Oroscopo Acquario, 20 luglio: amore

La giornata amorosa di martedì, insomma, sembra potervi regalare delle ottime opportunità nel caso siate felicemente impegnati da tempo!

Anche se il vostro rapporto avesse dovuto attraversare dei problemi nell’ultimo periodo, ora potrete lasciarveli alle spalle, vivendo alcune ore di lieta unione con la vostra dolce metà! Occhio solamente al nervosismo, non è mai buono farlo pesare al partner, potreste mettervi in brutte situazioni.

Oroscopo Acquario, 20 luglio: lavoro

Sotto il punto di vista lavorativo, invece, potrete contare su di una buona produttività che, seppur non vi permetterà di andare avanti rispetto alle vostre ambizioni, qualcosa di buono potrebbe garantirvelo! Nell’ultimo periodo avete faticato molto ed ora sembra possibile che riusciate a rimettervi in carreggiata efficientemente!

Lasciate un attimo perdere i nuovi progetti, non avviatene per ora, presto saranno più gratificati.

Oroscopo Acquario, 20 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra avere un ruolo piuttosto importante e gratificante in questa giornata, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario! Sembra, infatti, essere lei a garantirvi questa buona stabilità e tranquillità, godetevela e siatene felici!