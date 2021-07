Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

In questo martedì, cari amici dell’Ariete, dovrete prestare nuovamente attenzione alla sconveniente posizione della Luna nei vostri piani astrali, fastidiosa ma fortunatamente anche piuttosto lontana. Forse in giornata potrebbe attendervi una qualche spesa non preventivata e anche leggermente fastidiosa, mentre dentro di voi proverete una gran voglia di risolvere alcuni di quei problemi che vi interessano, ma senza riuscirci.

Molto bene, invece, per l’amore, con un eccellente aumento del vostro fascino, specie nel caso in cui foste single!

Oroscopo Ariete, 20 luglio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra poter essere pregna di ottime possibilità per voi, grazie ad un fascino decisamente accentuato!

In particolare, voi amici single dell’Ariete dovreste ricavare da questa influenza le migliori possibilità, riuscendo a conquistare con facilità quel cuore che da tempo inseguite! Voi impegnati stabilmente, invece, sembrate poter trascorrere una bella giornata all’insegna dei sentimenti che vi legano al partner!

Oroscopo Ariete, 20 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la vita lavorativa, invece, il periodo in cui vi trovate sembra essere abbastanza all’insegna della monotonia, ma anche della tranquillità. Cercate solo di porre un po’ d’attenzione in tutto ciò che fate, procedendo con cautela e senza farvi prendere dall’impeto, perché l’opposizione di Mercurio non sembra rendervi esattamente lucidi mentalmente, donandovi delle idee che all’atto pratico non sembrano buone.

Oroscopo Ariete, 20 luglio: fortuna

Infine, la fortuna per ora si trova ancora piuttosto lontana rispetto alle vostre esigenze, carissimi nati sotto il segno dell’Ariete. Nulla di grave, basterà non pensarci per un po’, presto dovrebbe cambiare aspetto ed interessarsi a voi!