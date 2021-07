Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, in questa giornata di martedì sembrate poter godere veramente di un’ottima Luna che vi permetterà di impegnarvi in alcune cose veramente piacevoli, soprattutto sul lavoro! Tuttavia, occhio, perché sembrate poter incappare in una qualche problematica in un vostro progetto lavorativo, ma nulla di troppo marcato non preoccupatevi!

Cercate di non dare il via a nessun nuovo progetto perché ora come ora il cielo non è molto favorevole. Voi single state attenti alle persone con cui decidete di approcciarvi.

Oroscopo Capricorno, 20 luglio: amore

La sfera amorosa di questa giornata di martedì sembra configurarsi come tranquilla e positiva per voi amici del Capricorno impegnati stabilmente!

Nessun litigio o problema dovrebbe attendervi, non preoccupatevi, ma non riuscirete neppure a fare grandi passi avanti per la relazione. Voi single, invece, state attenti alle persone con cui decidete di approcciarvi, perché un incontro che sembra positivo in realtà potrebbe non esserlo affatto.

Oroscopo Capricorno, 20 luglio: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la giornata lavorativa, seppur potreste riuscire a fare dei buoni passi avanti rispetto alle vostre belle ambizioni, non tutto andrà per il meglio. Una problematica potrebbe farvi tentennare, rallentandovi un pochino, ma fortunatamente nulla di troppo marcato.

Occhio anche a non dare il via a nessun nuovo progetto per ora, perché le possibilità di riuscire sono piuttosto ridotte.

Oroscopo Capricorno, 20 luglio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere un ruolo particolarmente importante o preponderante in questo martedì, per voi amici del Capricorno. Semplicemente non pensateci, ma andate avanti senza renderlo un problema, tutto il resto va abbastanza bene!