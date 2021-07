Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La Luna nel corso di questa bella giornata di martedì, per voi amici dello Scorpione, sembra occupare una posizione piuttosto buona e vantaggiosa! Inoltre, potrete contrare anche sul Sole e Mercurio, positivi e influenti per quanto riguarda sia la sfera lavorativa, che quella famigliare, donandovi delle ore di tranquilla armonia!

Le idee che vi interesseranno sul posto di lavoro sembrano poter essere decisamente buone e gratificanti, permettendovi qualche timido passo avanti. In amore, però, le cose non sembrano affatto procedere per il meglio.

Oroscopo Scorpione, 20 luglio: amore

State particolarmente attenti alla vostra sfera amorosa di martedì, soprattutto nel caso siate stabilmente impegnati da tempo.

Venere e Marte sembrano potervi far incappare in alcune incomprensioni con la vostra dolce metà. Il rischio che scoppi un brutto litigio è piuttosto alto, quindi cercate di mantenere la calma, evitate il nervosismo e, soprattutto, evitate di essere pretenziosi chiedendo troppo al vostro partner.

Oroscopo Scorpione, 20 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, sarete interessati da un notevole serie di ottime idee che potrebbero portarvi veramente molto lontani, carissimi Scorpione! Cercate di svilupparle un attimo mentalmente, proponendole poi a chi di dovere e dandogli un punto di inizio!

Sono ottime giornate per il lavoro, cercate di impegnarvi anche in questo periodo e presto riuscirete a raggiungere quel successo e quelle ambizioni che coltivate da tempo.

Oroscopo Scorpione, 20 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra riuscire a mantenere alcun particolare influsso nella vostra giornata di martedì, carissimi Scorpione. Nulla di grave o di cui dobbiate preoccuparvi, tornerete a sperare nella fortuna quando il cielo sopra di voi sarà migliore.