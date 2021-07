Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Occhio al martedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Toro, perché sembrate ancora essere soggetti alla brutta influenza della Luna nei vostri confronti. Non sembrate poter essere tranquilli in ciò che decidete di fare, soprattutto sul lavoro nel caso in cui vi attendesse una qualche collaborazione.

In amore tutto dovrebbe andare bene, purché sappiate non chiedere troppo alla vostra dolce metà. Non abbiate timore a rimandare un qualche appuntamenti, non potreste che ricavarne dei benefici!

Leggi l’oroscopo del 20 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Toro, 20 luglio: amore

La vostra vita amorosa in questo periodo non è affatto semplice da vivere, interessata da tante piccole e grandi sfide ogni giorno. In questo martedì, voi amici del Toro impegnati stabilmente dovreste cercare di non essere troppo esigenti con la vostra dolce metà, limitando un po’ le vostre richieste.

Così facendo dovreste poter trascorrere una giornata tranquilla e priva di problemi, ma state attenti alla serata, non esattamente luminosa.

Oroscopo Toro, 20 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, cari Toro, non dovrebbe presentarvi grandi sfide, problemi o questioni particolarmente delicate con colleghi e superiori. Pochi influssi interesseranno questa sfera, in un generale senso di tranquillità. Cercate solo di rimandare parte di quegli impegni e appuntamenti che avete fissato, non sembrate poter riuscire a stare dietro a tutto, rischiando di rovinare alcuni aspetti delicati.

Oroscopo Toro, 20 luglio: fortuna

La fortuna non sembra potervi influenzare così tanto marcatamente in questa giornata di martedì, cari nati sotto il Toro. Nulla di grave, anche perché voi sarete troppo occupati a pensare alle cose da fare e a come farle per pensare anche alla fortuna.