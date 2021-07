Belen Rodriguez mostra il regalo “magico” per la figlia Luna Mari, e la foto condivisa dalla showgirl su Instagram nasconde una storia che lei stessa ha definito speciale. Dietro la scelta per la piccola, c’è una finestra che si apre sul passato familiare dei Rodriguez e, in particolare, della madre di Belen, Veronica Cozzani. E non tutti conoscono i “segreti” che il dono per la bimba porta con sé.

Belen Rodriguez e il regalo “magico” per Luna Mari: la foto su Instagram

La piccola Luna Mari, primogenita di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e seconda figlia della showgirl dopo il suo Santiago, è nata il 12 luglio scorso e il suo arrivo ha inondato di nuova gioia la famiglia.

Un lieto evento tanto atteso per la coppia, incorniciato da tanti piccoli e grandi aneddoti di dolcezza. Come le foto di Antonino prima e dopo il parto, in palpabile tensione da futuro papà, e una curiosità sulla collezione di vestitini scelta dalla mamma per darle il benvenuto.

Pochi giorni fa, tra le sue Instagram Stories, Belen ha condiviso alcuni filmati per mostrare una parte del corredino della bimba in cui spicca un pagliaccetto in lino con stampa floreale multicolor. Si tratta di quello che la stessa showgirl ha descritto come “pezzo speciale” prima di spiegare la storia che si nasconde dietro la sua scelta.

Instagram Story di Belen Rodriguez

Luna Mari: la storia del “pezzo speciale” nella collezione di vestitini della figlia di Belen

Il “pezzo speciale“ del corredino di Luna Mari è stato definito anche “magico” da Belen Rodriguez. Così ne ha parlato su Instagram, qualche giorno fa spiegando che, dietro la sua scelta di inserirlo tra i vestitini della figlia, c’è un particolare ricordo della sua storia familiare.

Il pagliaccetto della figlia di Belen e Antonino Spinalbese è una rivisitazione della tutina che la bisnonna della showgirl, affermata ex sarta spagnola proveniente delle Isole Canarie, aveva creato per la mamma, Veronica Cozzani.

Quest’ultima lo avrebbe poi donato a Belen Rodriguez. “Ho riprodotto lo stesso tessuto – ha raccontato lei parlando del regalo per la sua bambina –, è una cosa che mi ha emozionato“.