Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono pronti ad accogliere la loro piccola Luna Mari e in casa si respira aria di lieto evento. La showgirl ha condiviso sui social una bellissima foto del corredino e della culla della secondogenita: la tanto attesa sorellina di Santiago sta per arrivare.

Belen Rodriguez pronta per Luna Mari mostra corredino e culla

È tutto pronto a casa di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la piccola Luna Mari sta per nascere e la coppia ha preparato ogni cosa. Su Instagram, la showgirl ha condiviso con i follower una dolce immagine che mostra una parte del corredino della secondogenita e la culla che ha scelto per la figlia.

Tra dediche e coccole al suo Santiago, Belen attende con trepidazione il primo abbraccio alla bimba, e non c’è dubbio che i fan siano in attesa di ricevere la lieta notizia da un momento all’altro. Per Luna Mari, l’ex moglie di Stefano De Martino ha scelto una culla in vimini dal sapore vintage, con treccia rosa come paracolpi e lenzuola che riprendono lo stesso colore.

Post di Belen su Instagram

Belen pronta al parto, la dolce dedica di Antonino Spinalbese

Nei dolci mesi della sua gravidanza, Belen ha aggiornato il suo pubblico in attesa del parto, ormai imminente, e il compagno Antonino Spinalbese ha fatto la sua parte con alcuni teneri post su Instagram.

L’ultimo, prima della nascita della primogenita Luna Mari, è proprio lo scatto che immortala la splendida culla della piccola. E c’è anche un messaggio ad accompagnare l’immagine: “Mi commuovo – ha scritto il futuro papà – Luna Mari“.

Nelle ultime ore, la showgirl ha ridotto sensibilmente la frequenza di post e Instagram Stories, sintomo che il lieto evento è dietro l’angolo. Non è mancato, però, un pensiero speciale all’ometto di casa, il piccolo Santiago, a cui la mamma ha rivolto parole intrise d’amore a ridosso dell’arrivo della sorellina: “Tu sarai per sempre il mio principe“.