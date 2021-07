Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La giornata di martedì che attende voi amici dell’Acquario sembra essere decisamente ottima grazie alla posizione della Luna! Venere e Marte continueranno, però, ad essere fastidiosi e ingombranti, ma non sembrano avere chissà quale influenza nella vostra giornata! In amore potreste non sentirvi esattamente sereni, magari neppure compresi fino in fondo dalla vostra dolce metà, ma la relazione vive un momento di stabilità e consolidamento!

Sul lavoro, invece, Mercurio non vi renderà semplice chiudere accordi e contratti, ma senza nessuna ripercussione negativa.

Oroscopo Acquario, 21 luglio: amore

La vostra relazione stabile, insomma, sembra essere veramente in un ottimo momento di consolidamento dei vostri bellissimi sentimenti amorosi!

È pur sempre vero che alcune piccole questioni potrebbero attendervi in giornata, ma nessuna grande o particolarmente fastidiosa, quindi non preoccupatevi! Voi single sembrate poter essere vicinissimi ad un’importante conoscenza che vi porterà veramente lontani, non rinunciate proprio ora!

Oroscopo Acquario, 21 luglio: lavoro

Occhio, invece, alla sfera lavorativa, soggetta al brutto transito di Mercurio nei vostri piani astrali. Non dovrebbe causarvi nulla di grave, perché la vostra produttività sembra essere decisamente buona e i risultati che potreste ottenere decisamente soddisfacenti!

Ma nel contempo potreste anche perdere l’occasione per chiudere un buon accordo o un contratto, a causa di un vostro marcato senso di confusione.

Oroscopo Acquario, 21 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra volervi riservare un piccolo regalo, che anche se non sarà fondamentale per svoltare la vostra vita, vi darà dei puri momenti di serenità e gratificazione! Non è chiaro cosa sia, cari Acquario, ma non dovreste avere difficoltà a scoprirlo voi!