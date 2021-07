Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, quella di mercoledì sembra essere nuovamente un’ottima giornata per voi, con una Luna in aspetto meraviglioso nei vostri piani astrali! Il luminare notturno sembra indicare la possibilità che riusciate a realizzare qualsiasi cosa nella quale decidiate di impegnarvi, passando anche delle ottime ore in compagnia della vostra dolce metà!

La presenza di Venere e Marte, ancora positiva, sembra promettere grandi cose per voi amici single! Il lavoro procede tranquillo, ma senza particolari gratificazioni. Possibilità economiche alle porte!

Leggi l’oroscopo del 21 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 21 luglio: amore

L’amore, insomma, sembra poter regalare veramente delle fantastiche sensazioni a tutti voi amici del Leone!

Nel caso siate impegnati da tempo, sarete interessati da un generale clima di stabilità e serenità, che per qualcuno potrebbe significare l’inizio di un nuovo percorso di vita! Voi single, invece, sembrate essere prossimi ad un incontro veramente importante, purché ovviamente decidiate di uscire, aprendovi con gli estranei!

Oroscopo Leone, 21 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, non sembrate poter conoscere nessuna particolare gratificazione in questa giornata, seppur tutto dovrebbe procedere abbastanza bene. I progetti in cui vi impegnate non sembrano poter progredire particolarmente, mentre potreste anche avvertire un notevole senso di noia e monotonia.

Ovviamente, evitate di prendere decisioni sbagliate solo perché la giornata non è entusiasmante!

Oroscopo Leone, 21 luglio: fortuna

La fortuna non sembra voler influenzare indistintamente tutti voi amici nati sotto il Leone in questa giornata di mercoledì. Nel caso aveste un viaggio programmato, oppure steste pensando di farlo, allora da questo potreste ricevere delle buone sensazioni, oltre ad incappare in un particolare evento!