Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

La giornata di mercoledì che si configura al vostro orizzonte, carissimi Pesci, non sembra affatto essere positiva a causa della fastidiosa Luna negativa. In generale, dovrebbe ridurre in maniera importante le vostre energie, rendendovi anche poco attivi ed attenti a ciò che vi succede attorno.

Anche la socialità non gode di un grande momento, riducendo notevolmente le vostre possibilità nel caso siate single. Piccole incomprensioni, invece, aspettano voi che siete in coppia, ma senza alcuna grande ripercussione sul vostro futuro assieme!

Oroscopo Pesci, 21 luglio: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa di questa giornata di mercoledì che sembra essere leggermente sottotono.

Nulla di grave, perché voi che siete impegnati in una coppia potreste evitare quell’incomprensione, oppure prenderla giusto giusto sul nascere, semplicemente stando attenti a ciò che dite e a come lo dite. Voi single dei Pesci, invece, dovreste mettervi il cuore in pace perché le opportunità sono praticamente ridotte all’osso per voi.

Oroscopo Pesci, 21 luglio: lavoro

Anche la giornata lavorativa sembra volervi causare un paio di fastidiosi grattacapi, cari Pesci. Innanzitutto, però, va detto che non si può escludere che raggiungiate efficientemente un qualche buon traguardo, magari dall’impegno in un vostro entusiasmante progetto!

Ma, al contempo, il vostro procedere sarà anche leggermente incerto a causa delle poche energie che vi animano, magari senza buone idee per andare avanti.

Oroscopo Pesci, 21 luglio: fortuna

Assente, infine, la fortuna in questa faticosa ma non troppo negativa giornata di mercoledì, amici nati sotto il segno dei Pesci. Non pensateci, non preoccupatevi e sicuramente non fatevene un problema, anche questa sfera migliorerà piano piano!